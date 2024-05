Mange ruskøyrarar stoppa i helga: – Alvorleg

I løpet av helga blei 23 personar stoppa for ruspåverka køyring i Møre og Romsdal. Tre av desse køyrde båt.

– Vi ser svært alvorleg på at så mange blei tatt for ruspåverka køyring. Det er viktig for oss i politiet å få avdekt desse tilfella, seier Kim André Hovland, som er seksjonsleiar for vakt og beredskap ved Kristiansund politistasjon.

Han vektlegg at ein viktig del av dette er å jobbe førebyggande.

– For oss er ein måte å jobbe førebyggande på å ta ut førarar som er ei fare for seg sjølv eller andre i trafikken. Det gjer vi også gjennom målretta kontrollar. Dei siste åra har vi også fått nye teknologiske hjelpemiddel som er med på å avdekke bilførarar som er påverka av narkotika, seier Hovland.

Berre i Kristiansund blei 14 personar tatt for ruspåverka køyring fredag og laurdag kveld.

– Resultatet er trist. Det som er litt spesielt er at den trafikkaksjonen vi hadde var eit resultat av ein målretta aksjon saman med UP, men samtidig var den berre over to kveldsvakter i eit geografisk lite område, seier Hovland.

Han vektlegg vidare at tips frå publikum også er svært viktig i å få ruskøyrarane vekk frå vegane.