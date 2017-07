Mange på venteliste

I Møre og Romsdal var det i år over 100 søkere til Røde Kors sin sommerleir, Ferie for alle. Rundt 70 personer står på venteliste, sier Røde Kors-frivillig Åse Annette Elsebø. Tilbudet er for familier med dårlig økonomi eller som av andre grunner ikke har mulighet til å reise på ferie. De 31 deltakerne fra Møre og Romsdal er nå på vei til Hurdal i Akershus, der turen arrangeres denne uka.