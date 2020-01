Mange lærere mangler fordypning

I Møre og Romsdal mangler nær 400 matematikklærere fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder 400 engelsklærere og 300 norsklærere. Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. I år er det satt av 1,54 milliarder kroner. I 2019 fikk 6800 lærere tilbud om videreutdanning. – Kommunene i Møre og Romsdal må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre, sier Trine Skei Grande.