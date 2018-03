Mange køyrer for fort i påska

Utrykkingspolitiet er sjokkert over at mange sjåførar held høg fart i påsketrafikken. Fleire har allereie mista førarkortet så langt i påska og det er særleg turistar og småbarnsfamiliar som har høg fart, ifølgje politiet. – Det er skremmande at foreldre med barn i bilen held for høg fart. Dette er noko vi prøver å førebyggje og vi ber folk roe seg i trafikken slik at dei kan unngå å bli stoppa i kontroll, seier Jarle Opsal, politioverbetjent i UP.