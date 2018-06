Mange køyrde for fort

Politiet har i dag gjennomført ein trafikkontroll i ei 50-sone på Dyrkorn. 22 bilførarar fekk forenkla førelegg for høg fart. Ein bilførar ville ikkje godta førelegget han fekk og blei meldt for dette. I tillegg mista tre bilførarar førarkortet på grunn a for høg fart. Høgaste fart blei målt til 84 kilometer i timen.