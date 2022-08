Mange klager på feststøy

Det har vore arrangert fleire festivalar og ulike arrangement rundt omkring i fylket laurdag kveld. Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, seier at det meste har gått bra for seg, men at dei har fått mange klager på feststøy.

– Det har blitt ein del demping av musikk og avslutting av festar utover natta, men sjølve arrangementa har blitt gjennomført på ein god måte.

På musikkfestivalen Jugendfest i Ålesund blei fleire personar vist vekk rundt klokka 22.00 etter eit tilløp til slåsting på festivalområdet.

– Politiet reiste til staden og med bakgrunn i hendinga så blei seks personar vist vekk frå staden, fortel Klokkersund.

Ein person blei også vist vekk frå staden rundt klokka 01.00. Personen skal ha vore full og ville ikkje forlate festivalområdet. Klokkersund seier at dei har hatt eit godt samarbeid med vaktene på Jugendfest.