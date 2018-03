Mange interessentar

I dag blei det kjent at Mørenot blir selt til investeringsfondet FSN Capital i Oslo. Styreleiar Sveinung Flem seier målet er at konsernet skal bli ein internasjonal storaktør innan utstyr til fiskeri, oppdrett og seismikk. Det var over 30 interessentar til å kjøpe aksjane i selskapet. Ifølge Dagens Næringsliv får familiane Hildre og Ringstad 450 millionar kroner for salet av sine aksjar.