Mange idrettslag er seint ute

– De som ikke har gjort det til nå, må bruke romjula godt, sier organisasjonssjef Roar Lervik i Møre og Romsdal idrettskrets. Han appellerer til de mange som har drøyd altfor lenge med å ta skrittet å registrere klubben elektronisk.

Idrettslaga har hatt flere år på seg, men skal Idretts-Norge fungere inn i framtida må jobben gjøres.

– Vi har oppfordra og holdt ekstra mange kurs med stor deltagelse. Vi har møtt alle idrettsråda og bedt de også pushe på idrettslaga. Idretten har hatt flere år på seg, men nå er det satt skikkelig trøkk på informasjonen for å få med de siste.

– Nå er det kniven på strupen for idrettslaga til å opprette elektronisk medlemsregister innen utgangen av året, sier organisasjonssjef Roar Lervik i Møre og Romsdal idrettskrets. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Mange har skjøvet den kvisomme jobben foran seg.

– Noen opplever det som vanskelig, syns det er komplisert og er redd. Eldre som har mange år bak seg i styrer i idrettslaga har kanskje ikke selv oppretta sin egen digitale profil.

– Nå er det ingen bønn lenger og de har kniven på strupen for å få dette opp å stå, sier Roar Lervik.

Samordning

Det som er viktig for Norges idrettsforbund er rett og slett å få oversikt over hvor mange medlemmer vi har. Det er 2,2 millioner medlemskap, men antall individer er verre å finne ut av. Mange har medlemskap i flere ulike idrettslag i ulike idretter, og kun et elektronisk medlemsregister er egna til å få oversikt over dette.

Hvert år i april skjer idrettsregistreringa og den legges til grunn for tildeling av penger.

– Vi har nå rett før jul tildelt 16 millioner kroner til idrettslag i Møre og Romsdal i lokale aktivitetsmidler, som henger sammen med hvor mange aktive idrettsutøvere klubben har. – Hvis man ikke registrerer alle, så får man ikke pengene man kan ha krav på, og det er dumt, sier organisasjonssjefen.