Mange har bombrikke

Dei første 24 dagane med bompengeinnkrevjing i Ålesund er det registrert nær 2,4 millionar passeringar ved bomstasjonane. Det betyr inntekt på over 25 millionar kroner.

Meir enn 91 prosent av alle som passerer bomstasjonane i Ålesund har skaffa seg brikke eller avtale med bompengeinnkrevingsselskap.

Det er altså under 10 prosent som ikkje har avtale. Dei står for over tjue prosent av innbetalingane.

Bilar utan brikke eller avtale får verken rabatt, gratis-passeringar eller tak på månadssummen. Dermed står dei 8 prosenta som manglar avtale for heile 21 prosent av inntektene dei første vekene.

Med rabattar ligg gjennomsnittsprisen pr. passering på vel10 kroner. Denne snittprisen blir trulegare lågare når rabattar som for eksempel månads-pristaket blir rekna inn.