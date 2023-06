Mange feil, men alle brukte bilbelte

Statens vegvesen har hatt kontroll på Ørskogfjellet kontrollstasjon mandag og tirsdag. De kontrollerte både tunge og lette kjøretøy, og sjekket om folk brukte bilbelte. Slik ble resultatet:

- 5 førere fikk gebyr for å ikke ha med vognkort

-14 kjøretøy fikk mangellapp for mangler som brems på henger, sprekk i frontrute og diverse lysfeil

- En blir anmeldt for manglende kalibrering av fartsskriver

- En motorsykkel må inn til kontroll på trafikkstasjon fordi eksos og lys ikke var godkjent

-7 førere fikk merknad for mindre brudd på kjøre- og hviletid

-En lastebilsjåfør fikk bruksforbud på grunn av feil med bilen

-3 vogntog med fersk fisk fikk bruksforbud på grunn av avrenning av fiskevann

- Flere kjøretøy hadde gjenstander i frontruten som hindrer sikten

-117 førere ble observert for bruk av bilbelte. Her hadde alle alt i orden

-6 kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av manglende lastesikring.