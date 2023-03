Mange bøtelagt i storkontroll

Politiet, UP, vegvesen, toll, skatteetaten og arbeidstilsynet har hatt storkontroll på E136 på Marstein i Rauma. 543 førere ble kontrollert. To personer er anmeldt for kjøring i ruset tilstand, 26 ble bøtelagt for fart og tre for sotfilm på vinduene. Tre sjåfører fikk bot for ulovlig mobilbruk. En personbil ble avregistrert, og 17 tyngre kjøretøy og 14 personbiler fikk mangellapper.