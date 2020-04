Mange bønder isolerer seg

Landbruket legg ekstra stort fokus på smittevern no under koronapandemien for å hindre at bonden eller nokon andre på garden blir sjuke. Så langt er det meldt om få smitta bønder. I Møre og Romsdal har Landbruk Nordvest god beredskap med avløysarar om det skulle bli sjuke bønder. Men dei fleste isolerer seg på gardane og held stor avstand seg i mellom, seier bonde på Langhol i Molde, Jorunn Gunnerød.