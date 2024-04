Mange bestod Statsborgarprøva

I 2023 bestod 88 prosent av kandidatane i Møre og Romsdal Statsborgarprøva.

Resultata for heile landet viser at 91 prosent av kandidatane bestod. Det skriv Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse i ei pressemelding.

– Sidan Statsborgarprøva vart etablert i 2017, har me sett ein auke i delen kandidatar som består. Det er ein positiv trend som viser at dei har opparbeidd seg ferdigheiter i norsk og kunnskap om det norske samfunnet, seier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.