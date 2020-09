Maner til samling

Ordføreren i Ørsta, Stein Aam (Sp) maner til samling i kampen for å få Strynefjellsvegen inn på Nasjonal transportplan. Aam gjorde dette klart under en konferanse i Loen i forrige uke. Prosjektet til fire milliarder kroner er helt avhengig av å komme inn på NTP for å få penger til bygging. Dagens veg er rasfarlg og med gammeldagse tunneller. I juni neste år avgjør Stortinget vegens fremtidige skjebne.