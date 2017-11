Månedens beste

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) fra Isfjorden i Rauma er kåret til månedens kvinnelige friidrettsutøver for oktober, melder rbnett.no.Kåringen gjennomføres av Det europeiske friidrettsforbundet (EA), og Grøvdal fikk utmerkelsen for sitt sterke løp under Hytteplanmila i Hole. Der satte hun europeisk årsbeste på 10 kilometer.