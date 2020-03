Mammografiprogrammet stengt

Mammografiprogrammet i Møre og Romsdal held stengt grunna koronavirusepidemi. I første omgang gjeld dette fram til 3. april 2020. Det betyr at dei som har mottatt invitasjon til screeningtime ikkje skal møte, melder Helse Møre og Romsdal. Kvinner som har fått brev om time til vidare utgreiing fordi det er gjort funn ved allereie utført screeningundersøking, skal møte som vanleg med mindre anna beskjed blir gitt. – Det er for å beskytte dei friske damene som blir invitert. Det blir invitert rundt 70 kvinner per dag, så det kan bli fullt på venterommet av friske pasientar som ikkje treng undersøking den dagen. Dette er ikkje snakk om kvinner som kjenner kul i brystet. Dei skal gå til lege som vanleg, seier Solveig Roth Hoff, seksjonsoverlege bryst-diagnostisk senter.