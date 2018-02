Målingar denne veka

Dersom målingar denne veka viser at det er skadeleg mikroplast i drikkevatnet i Ålesund, så vil ordføraren kjempe for at ein utvida E39 i Brusdalen blir lagt i tunnel. Brusdalsvatnet gir drikkevatn til store delar av Ålesund, og bildekk er ein av dei viktigaste kjeldene til spreiing av mikroplast i naturen. – Uansett må vi betale det det koster for å sikre reint drikkevatn, seier ordførar Eva Vinje Aurdal