Måling i vegbana

På fylkesveg 60, like før Ringstad barneskule i Stranda, er det måling i vegbana. Dette fører til glatt vegbane og politiet ber bilistar om å vere forsiktige. Mannskap frå Vegtrafikksentralen er på veg for å rydde opp. Det kan vere lurt å velje ei anna ruta for å unngå å få bilen grisa til.