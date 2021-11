Mali fra Volda sendte en melding til Sunnmøre Fotballkrets der hun sa ifra om det hun opplevde som forskjellsbehandling på fotballbanen. Hun var lei av at jentene dømmes strengere enn guttene for taklinger og ordbruk på banen.

Femtenåringen fikk støtte fra flere hold, og nå har også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kommet på banen.

– Tusen takk til Mali!

Trettebergstuen forteller at selv om det burde være unødvendig, er hun glad for at unge spillere som Mali tar tak når de opplever forskjellsbehandling.

– Det er bare slik vi kommer videre, så tusen takk til Mali!

– Spillereglene er de samme for gutter og jenter, og da er det selvsagt at jenter og gutter også skal dømmes på samme måte, mener Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Hun peker på flere utfordringer i idretten hun vil sette høyt på dagsorden fremover, deriblant likestilling.

– At jenter også dømmes annerledes enn gutta, er nok et bevis på at vi har en jobb å gjøre, forteller Trettebergstuen.

Bevisstgjøring av like regler for alle

Etter at Zetterstrøm sto frem med sin opplevelse, sa Norges Fotballforbund at de skal kartlegge hvor stor utfordringen rundt forskjellsbehandling er.

Dommerseksjonen har i høst og vinter flere møter med kretsene, veiledere og instruktører som formidler fag til dommere. Det opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen.

– Her vil bevisstgjøring av like regler for alle være et naturlig tema, sier Anderssen.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen, synes det er bra at Mali Berg Zetterstrøm sier ifra om sine opplevelser. Foto: Ørn E. Borgen / Ørn E. Borgen

Fikk støtte fra Hegerberg

Da Mali Berg Zetterstrøm sendte meldingen til Sunnmøre Fotballkrets, så hun ikke for seg at den ville få så mye oppmerksomhet.

I ettertiden har hun fått støtte fra flere, blant andre fotballproff Andrine Stolsmo Hegerberg.

– En femten år gammel jente skal ikke måtte stå opp for likestilling på fotballbanen fordi hun har bannet eller taklet litt, mener Hegerberg.

Andrine Stolsmo Hegerberg sier man blir lei av å høre slike kommentarer som Mali forteller om. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Stas med ministeren på banen

Zetterstrøm synes det er stas at likestillingsministeren nå har kommet på banen.

– Det er kult at hun også støtter det.

Lagvenninnen Thea Skogen er glad for at Mali valgte å si ifra.

– Jeg synes det var veldig bra, for vi har snakket om det ganske lenge. At det er veldig stor forskjell på dømmingen.

Zetterstrøm håper all oppmerksomheten kan føre til at dommerne ikke lenger gjør forskjell mellom kjønnene.

– At de ikke skal se på oss som jenter og gutter som spiller fotball, men som fotballspillere.