Målblome for nynorsk i Ålesund

Kari Grindvik fekk onsdag kveld Målblomen for sitt arbeid med nynorsk i Ålesund kommune.

Prisen blei delt ut av Borgund Mållag. Grindvik har saman med fleire medverka til at nynorsk har fått ei langt større rolle om dagleg bruksspråk i kommuneadministrasjonen.

– Borgund Mållag har tru på at det er skapt eit godt fundament som gjer at språknøytralitetsvedtaket for den nye kommunen vil bety at nynorsk vert brukt mykje meir enn i gamle Ålesund, seier lokallagsleiar Bjørn Arild Hatlem.