Fleire hundre kilo på kroken er ikkje så uvanleg lenger

Fiskarane kan sjå tilbake på ein eventyrleg sesong for makrellstørje. På dei beste dagane spratt og hoppa kjempefisken ved sidan av båten heile dagen.

– Det har vore ekstremt mykje fisk. Vi hadde aldri sett for oss at det skulle bli så mykje fisk, seier Marius Haga, lagleiar for fiskelaget Team Averøy.

Dette er makrellstørje Foto: Iris Elin Ullvang / NRK Ekspandér faktaboks Makrellstørje er den største av makrellfiskene og kan bli opptil 4,5 meter lang.

Den er en rask svømmer, og det er målt svømmehastighet på 66 kilometer i timen.

Den blir ofte kalt tunfisk eller blåfinnet tunfisk.

Hardt fiske har ført til at bestandene har vært overbeskattet.

Makrellstørja gyter ikke i norske farvann, men den er ikke uvanlig å se langs norskekysten fra juli til september.

Makrellstørja er globalt vurdert til å være truet, primært av overfiske. Men siden 2008 har bestanden økt betydelig.

I Norge ble det fisket mye etter makrellstørje i 1950-årene. Fangsten på bildet ble dratt utenfor Senja i 1955 og eksportert videre til Italia. Kilde: SNL, Havforskningsinstituttet

Nær utrydda

På grunn av overfiske blei makrellstørje nærast utrydda på 60-talet, men i år har det igjen vore store stimar langs norskekysten.

– Dei første observasjonane kom i 2012. Sidan da har det vore ei auke i talet på observasjonar, seier Keno Ferter, forskar ved Havforskningsinstituttet.

– Det er de største individa som tar turen hit frå gyte- og oppvekstområda i Sør-Europa, seier Keno Ferter, leiar for merkeprosjektet til Havforskningsinstituttet. Foto: ERLEND A. LORENTZEN / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Strenge reglar

Det er strenge reglar for makrellstørjefisket for at det ikkje skal gå gale igjen. Den norske totalkvoten var på 315 tonn i år.

Team Averøy et eitt av 50 lag som har fått fritidsfiskelisens frå Fiskeridirektoratet til å fange makrellstørje. Dei har tatt opp fem fisk, men tre av dei blei sloppe ut igjen.

– Den største var 2,7 meter og veide 292 kilo. Det tok mellom 25 minutt og tre timar å få fiskane opp i båten, og vi venta i timevis på å få napp, seier Bent Bue.

– Men når det bit på får du adrenalinkick, og all ventinga er gløymd, seier Haga.

Makrellstørja har vore på sommarbeite langs norskekysten, og fisken dreg ikkje lenger nord enn til norsk farvatn. Foto: ERLEND A. LORENTZEN / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Svøm eksakt same rute kvart år

Men før dei tre fiskane fekk svømme vidare, blei den merka. Desse satellittmerka henger på størjene i eitt år før dei fell av, flyt opp og sender data til forskarar ved Havforskningsinstituttet.

Dei har kartlagt reiseruta til makrellstørjene sidan 2020, og er svært overraska over funna. Størjene viser seg å vere vanedyr.

– Størja hadde rast gjennom heile Atlanteren, og så kome tilbake til same stad, 365 dagar etterpå. Dette er veldig spennande, seier Ferter.

Eit satellittmerka blir festa på ei makrellstørje. Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Besøka av kjempefisken er dermed ikkje tilfeldig, men er noko vi truleg kan forvente også framover.

Populær sushifisk

Makrellstørje er den største tunfisken i verda, og er svært ettertrakta på fiskemarknaden.

Høg etterspørsel fører til elleville prisar. I 2022 fekk fiskarane opptil 280 kroner pr. kilo, ifølge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.