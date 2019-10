Makrellkvoten økes

Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, foreslår at makrellkvoten økes med 20 prosent i forhold til det reviderte kvoterådet for 2019. – Det er svært gledelig at revisjonen som ble gjort i forhold til bestandssituasjonen for makrell våren 2019 nå blir bekreftet. Kvoterådet viser også at ICES opprinnelige kvoteråd for 2019 var en skivebom, og at makrellbestanden er i en svært god forfatning, sier administrerende direktør i Fiskebåt Audun Maråk.