Magne Hoseth ferdig med fotballen

Fotballspiller Magne Hoseth kunne onsdag fortelle at han nå legger fotballskoene på hyllen. Hoseth avslutter sin lange karriere med 22 landslagskamper, fire seriemesterskap i Norge og ett i Danmark for FC København. Midtbanespilleren har spilt i norsk toppserie for Molde, Vålerenga, Stabæk, Viking, Aalesund og Kristiansund.