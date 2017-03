Magasinskryt til Raabe

Det gigantiske, internasjonale musikkmagasinet, Rolling Stone, trekker frem Sigrid Raabe fra Ålesund som en av de nye artistene du må få med deg.Raabe har gjort stor suksess med debutsingelen «Don't kill my vibe» og magasinet beskriver henne som «a fire-throated singer-songwriter who as sweet as she is salty».