Magasinene fylles opp

Vannmagasinene som skal sikre strømproduksjonen til vinteren, er i ferd med å fylles opp. Dermed er frykten for strømkrise etter rekordsommeren over. – Sett under ett, ser det veldig bra ut for forsyningssikkerheten, sier Ole Bengt Eliassen, som følger kraftsituasjonen ved Statnetts landssentral.