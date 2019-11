MAFOSS 50 år i dag

Maritim forening for Søre Sunnmøre, MAFOSS, rundar 50 år i dag. Interesseforeininga skal markere jubileet på Sjøborg i Ulsteinvik fredag. Tidlegare styreleiar i to periodar, Kjersti Kleven, seier MAFOSS både er, og har vore svært viktig sidan starten i 1969. Far hennar, John M.Kleven, var med på å stifte MAFOSS, som har vel 40 medlemsbedrifter på Søre Sunnmøre.