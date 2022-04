Må vurdere å sende akuttpasienter til Molde

Sykehuset i Kristiansund er nå så fullt av ferdigbehandlede pasienter at legene ved medisinsk avdeling i Kristiansund har sendt bekymringsmelding til sine ledere. Det skriver Tidens Krav. Problemet er at kommunene ikke alltid klarer å ta imot pasientene når de er ferdigbehandlet på sykehuset. Kommunikasjonsdirektør i Helse Møre og Romsdal, May Helen Molvær Grimstad, sier at helseforetaket må dermed vurdere å sende akuttpasienter til Molde i stedet.