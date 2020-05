Må uansett være i karantene

Smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal, Jørn-Åge Longva, sier at det ikke er noen grunn til å teste ansatte som er i karantene etter at det ble påvist at en pasient ved Volda sjukehus har fått påvist korona. – De skal være i karantene uansett uavhengig av testresultat, sier Longva. Grunnen er at ut i fra inkubasjonstiden så kan det gå ti dager før man får symptomer. Det betyr at selv om de ansatte hadde blitt testet, og de hadde fått negativt resultat før de ti dagene var gått, ville de likevel ikke kunne komme tilbake på jobb noe raskere. Han sier at helseforetaket har lav terskel for å teste selv med lette symptomer eller mistanke om sykdom, men at de ikke tester hverken ansatte eller pasienter uten symptomer annet enn helt unntaksvis.