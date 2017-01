Her kan du følge styremøtet i Helse Møre og Romsdal

Espen Remme har mye å svare for i styremøtet i dag. Før jul avslørte media at Helse Møre og Romsdal har vært en av verstingene i Helse-Norge når det kommer til beltelegging og rapportering i psykiatrien. Ved klinikkene på Åse i Ålesund og på Hjelset i Molde kom det fram i VG at noen av pasientene har ligget i belte tre ganger så lenge som på mange andre sjukehus. Nå har helseforetaket gransket seg selv og kommet til andre tall.

Dobbelt så lenge i reimer i Møre og Romsdal

Et revisjonsteam har på oppdrag fra klinikksjefen for psykisk helse og rus gått gjennom registrering og bruk av tvang og funnet ut at det er ulik praksis i Molde og Ålesund. Ifølge helseforetakets egne undersøkelser har pasientene i snitt ligget seks timer i reimer i Helse Møre og Romsdal mens snittet for resten av landet er tre timer.

Det er også ulik praksis ved akuttavdelingene i Molde og Ålesund. På Åse har pasientene ligget i snitt 15,8 timer i belte mens de på Hjelset har ligget 9,5 time.

Også registreringen har vært ulik på de to avdelingene. Slik omtales dette i rapporten:

«I Ålesund fører man inn og ut av belter, men kun unntaksvis registreres lettelse i forpleining i protokollen. På Hjelset er personell langt mer utførlig i å registrere toalettbesøk og lettelser til for eksempel transportbelter eller armforlenger i selve protokollen».

«Gjennomgang av journaler, og det faktum at lengden på tvangsbruk er 2 ganger medianen på landsbasis, viser at det er grunn til å anta at flere pasienter unødig ligger for lenge med mekaniske tvangsmidler».

Satte i gang tiltak

På akuttavdelinga innen psykiatri i Ålesund lå pasienter i belte opp til 15,8 timer ifølge helseforetakets egne undersøkelser. Foto: Remi Sagen

Før jul satte Espen Remme i gang en rekke tiltak for å sikre at psykiatriske pasienter får den behandlinga de skal ha. Til uka må han svare styret på hvilke tiltak som er satt i gang på kort og lang sikt. Dette er tiltakene som skulle settes i gang:

Etablere læring og trening i terapeutisk agresjonsmestring, systematisk trening og opplæring av nyansatte, trening i psykiatrisk observasjon og dokumentasjon Nye rutiner for dokumentasjon, plan for reduksjon og lette av tvang Utbedre materiell som skal brukes under mekanisk tvang eller beltebruk.

Også helseminister Bent Høie har vært klar på at disse pasientene er spesielt sårbare og skal følges opp på beste måte. Signalet fra statsråden er at tvangsbruk skal være siste utvei.

Nye tiltak etter Sebastian-saken

Det har gått nesten to år siden Sebastian Gils Ødegård døde i helikopteret på vei til St Olavs Hospital i Trondheim. Etter en knusende kritikk fra Helsetilsynet har Helse Møre og Romsdal hatt åtte uker på seg til å komme med tiltak på kort og lengre sikt som blir lagt fram for styret på onsdag.

Ber foreldrene om unnskyldning

To svært alvorlige saker må ledelsen forsikre styret om at de nå rydder opp i. Styret var helt ukjent med forholdene rundt beltelegging i psykiatrien og alle bekymringsmeldinger som hadde vært sendt gjennom lang tid.

I Sebastian-saken har styret bedt administrerende direktør Espen Remme invitere babyens foreldre for å gi dem en gjennomgang av saka og unnskyldning for de feil som ble begått og fikk et så tragisk utfall.

Politiets innstilling sendes statsadvokaten

I Helsetilsynets rapport kom det fram flere brudd på spesialisthelseloven. Den ti måneder gamle gutten fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Helsetilsynet har kommet med sin rapport der de foreslår foretaksstraff. Ifølge politiet sender de sin innstilling til statsadvokaten i løpet av kort tid.

Volda beholder akuttberedskapen, men hvordan?

Det er vedtatt at det nye felles sjukehuset på Hjelset i Molde skal ha akuttberedskapen for Nordmøre og Romsdal. Lengst sør i fylket innstiller direktøren på at sjukehuset på at Volda skal få beholde sin akuttkirurgi. Men Remme foreslår at legger opp til et nært samarbeid med sjukehuset i Ålesund.

Pasienter fra Nordfjord

I dag har Volda et pasientgrunnlag på 42 000 innbyggere fordelt på sju kommer. Volda sjukehus har 450 ansatte. Lokalsjukehuset sliter med rekruttering av fagfolk i bløtdelskirurgi og gastrokirurger. Pasientene innen bløtdelskirurgi og ortopedi er nå delt mellom Ålesund og Volda.

Det er også inngått en avtale Helse Vest og Helse Midt-Norge om at fødende i Nordfjord kan bruke Volda sjukehus, fordi det er kortere reisevei til Volda enn sjukehuset i Førde. Etter åpninga av Kvivsvegen har det vært en økning av pasienter fra Nordfjord også innen annen behandling en føde.

"I tråd med regionale føringar skal det vere ein akuttberedskap ved Volda sjukehus, Denne må utviklast som ein heilskap på tvers av dei to sjukehusa (Ålesund og Volda) og i tråd med utviklinga i HMR"

I Volda har ansatte og innbyggere kjempet en lang kamp for å beholde akuttkirurgien. Nå innstiller direktøren på at Volda får beholde akutt beredskapen i tett samarbeid med sjukehuset i Ålesund. Foto: Sara Lovise Roaldseth

Penger til det nye sjukehuset

Bent Høie sa i sin årlige tale at han vil sørge for penger til det nye felles sjukehuset på Hjelset i budsjettet til 2018. Men det forutsetter at helseforetaket klarer å sørge for sin del av pengene. Økonomien i helseforetaket har ridd direktørene som en mare i årevis.

Helseminister Bent Høie lovet penger til det nye felles sjukehuset på Hjelset på budsjettet 2018, men det forutsetter at Helse Møre og Romsdal får orden på økonomien og sørger for sin del av pengene. Foto: Helse Møre og Romsdal

Også på Astrid Eidsviks tid slet Helse Møre og Romsdal med å holde budsjettene og gå med overskudd. Dette har heller ikke Espen Remme klart å få orden på etter halvannet år i sjefsstolen.