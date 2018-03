Må stoppe kloakkutslepp i Ålesund

Ålesund kommune har sett i gang eit omfattande gravearbeid i det trafikkerte Posthuskrysset i Ålesund. Fire meter under jorda ligg problemet. Botnen på ein støypt kloakkum frå 80-talet har blitt vaska bort av sjøen, noko som betyr at overvatn og kloakk renn ut i fjorden. Pinleg, seier kommunen sjølv. – Slik kan vi ikkje ha det, verken for oss eller kommunen sine innbyggarar. Det er heller ikkje noko å vise fram til turistane, så no må vi rydde opp, seier Karsten Almås, teamleiar i Ålesund kommune. Vegen blir stengt til etter påske, noko som kan skape problem for fotgjengarar og bilistar i sentrum i mellomtida.