Må stå over VM-renn

Langrennsløparen Stian Pedersen frå Vågstranda i Rauma må stå over VM-starten onsdag på grunn av sjukdom. Han skulle gå 15 km klassisk for Island, men det blir det no ikkje noko av. 21-åringen gjekk sprintprologen torsdag, men får altså ikkje med seg onsdagens skirenn.