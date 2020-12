Må sørge for fødetilbud

Det nye Industri- og Næringspartiet (INP) mener at Helse Møre og Romsdal må sørge for at tilbudet ved fødeavdelingen i Kristiansund består til det nye fellessykehuset på Hjelset står ferdig. De viser til at Stortinget har fattet et vedtak om at fødeavdelingene i både Molde og Kristiansund skal gi et tilbud fram til et nytt sykehus er på plass, og mener helseforetaket må forholde seg til dette, ikke motaarbeide vedtaket.