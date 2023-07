Må sone ytterligere ni uker i varetekt

En 37 år gammel mann bosatt på Sunnmøre må sone ytterligere ni uker i varetekt, har Møre og Romsdal tingrett bestemt.

Mannen ble i juni i år dømt til fengel i 4 år og ti måneder for å ha voldtatt samboeren sin, slått henne flere ganger og truet med å drepe henne. Retten beskrev voldtekten som svært brutal.

Mannen har anket dommen til lagmannsretten. Retten begrunner varetektsfengslinga med at de frykter at mannen vil reise ut av landet for å unndra seg straff.