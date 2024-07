Må sone to uker i varetekt etter flere innbrudd og tyverier

Møre og Romsdal tingrett har bestemt at en mann i begynnelsen av 50-årene må sone to uker i varetekt. Mannen er siktet for en rekke innbrudd og tyverier i Kristiansund. Han er også siktet for besittelse av narkotika. Fare for gjentakelse er grunnen til at tingretten mener mannen må sitte i varetekt.