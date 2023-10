Må sone seks måneder i fengsel

En 64 år gammel mann er dømt til fengsel i seks måneder for å ha oppbevart og delt videobilder der barn er seksualisert. Han er dømt for fire forhold som har skjedd over et års tid. Han har oppbevart i alt 56 videoer med en spilletid på 13 timer og 45 minutter. Retten har i formildende retning lagt vekt på at mannen har gitt en uforbeholden tilståelse.