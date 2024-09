Må sone i fengsel - fyllekjørte gjennom boligfelt

En mann i slutten av 50-årene må sone 90 dager i fengsel for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

Mannen var i følge politiet åpenbart beruset da han stoppet og kom ut av bilen. Han hadde en promille på 1,48.

Møre og Romsdal tingrett mener det er et skjerpende forhold at kjøreturen skjedde gjennom et boligfelt. Det er tredje gang mannen er domfelt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Han må betale en bot på 30 000 kroner og er fratatt førerkortet for alltid.