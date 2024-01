Må sone åtte måneder i fengsel

En mann i slutten av 20-årene er dømt til fengsel i åtte måneder for å ha oppbevart og delt video og bilder av seksuelle overgrep mot barn og barn i seksualiserte situasjoner. I juni i fjor var han i besittelse av over 1400 unike bilder og over 900 unike videoer. Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse og har fått en lavere straff på grunn av dette.