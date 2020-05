Må sone 120 dager i fengsel

En mann i 30-årene er i Søre Sunnmøre tingrett dømt til 120 dager i fengsel for kroppsskade. Ifølge dommen slo han en annen mann gjentatte ganger i ansiktet slik at denne mistet bevisstheten, måtte sy og mistet deler av ei tann. Retten mener det er skjerpende for straffen at tiltalte fortsatte å slå også etter at den fornærmede var bevisstløs. Mannen må også betale 30.000 kroner i erstatning.