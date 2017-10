Må snakke om det vanskelege

På styreseminaret onsdag sa administrerande direktør at Helse Møre og Romsdal må tore å diskutere dei vanskelege sakene. – Vi må få lov til å løfte dei vanskelege problemstillingane. Og vi er kanskje modige på nokre område. Og vi må få tilbakemeldingar frå omgjevnadene. Det er slik vi sikrar at vi oppfyller samfunnsansvaret vårt. Når nye fagtilbod kjem til må vi tillate oss å diskutere dei fagtilboda vi alt har. Vi må også kunne snakke om fagtilboda som skal reduserast eller falle frå. Men då må vi ha god forankring og medverknad for å handtere dette, sa Remme.