Må slå ut tre lag

Molde møter finske HJK i andre runde av mesterligakvalifiseringen etter at finnene slo ut nordirske Larne med 3-2 sammenlagt. Den første kampen spilles i Helsingfors 25. eller 26. juli, mens returkampen er lagt til Molde 2. august. Molde må slå ut tre lag for å bli første norske mesterligadeltaker på 16 år. Romsdalingene går løs på sin sjette Champions League-kvalifisering. Hittil har Molde tatt seg til puljespillet én gang, og det skjedde på første forsøk i 1999. En plass i mesterligaen vil gi MFK et pengeregn uten like. Forrige sesong fikk hvert lag minst 183 millioner kroner før en ball var spilt i gruppespillet.