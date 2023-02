Må sjå på regelverk på nytt

Høgre vil ha ein gjennomgang av regelverket for farleg last på ferjene. Det skjer gjennom eit representantforslag i Stortinget. I dag kan ei ferje ha maks 12 passasjerar når ferja samstundes har farleg last. Tryggleiken må vege tyngst, men det kan vere verd både å sjå på passasjertalet og rutinane for varsling, seier stortingsrepresentant Helge Orten som er ein av forslagsstillarane.