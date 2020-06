Må sjå bålet frå avstand

Politiet oppmodar folk om å ikkje samle seg for å sjå på Slinningsbålet i år. I mange år har det vore ein tradisjon at mange har samla seg på Slinningsodden i Ålesund for å sjå på bålet. – Vi må huske halde ein meter, og dei fleste må sjå bålet frå avstand i år, seier Joachim Olsvik i politiet.