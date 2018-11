Må samarbeide om rassikring

Reiselivsdirektør i Visit Nordvest, Pål Farstad, meiner fylket og vegvesenet må finne ei løysing på korleis ein kan rassikre Trollstigen. Nyleg kom ein rapport frå vegvesenet om at det risikoen for steinskred i Trollstigvegen, er større enn tidlegare. Farstad meiner ein må godta ein viss fare med å køyre slike vegar, men det er viktig at ein ikkje svekkar reiselivsproduktet Trollstigen.