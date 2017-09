Må rette opp feila på Smølahallen

Frostating lagmannsrett slår fast at krava etter bygging av Smølahallen på Smøla ikkje er forelda.



Kommunen gjekk i fjor haust til sak mot entreprenøren Backe Nordvest mellom anna fordi taket på hallen lak, men tapte i Nordmøre tingrett. Hallen blei bygd i 2009, men lagmannsretten konkluderer med at entreprenøren framleis har ansvar for å rette opp feila.



Backe Nordvest må også betale vel 360 000 kroner i sakskostnader til Smøla kommune.