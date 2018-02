Må rekne med ventetid

Riksveg 70 ved Fale i Sunndal blir stengt for all trafikk mellom klokka 7 og 19 frå i dag og eit par veker framover. Vegvesenet skal utføre sikringsarbeid og vegen blir berre open fredagar og helgar. Det er omkøyring via Hoåsvegen, men bilistane må rekne med å vente i opptil 40 minutt