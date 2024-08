Må redusere tilbudet ved skoler for å holde åpent

Korona og influensa skaper problem for bemanningen ved Vatne ungdomsskule, Vatne barneskule og Tennfjord skule. I dag har det vært møter for å finne tiltak slik at de kan holde skolene åpne, med et redusert tilbud. Ole André Lukkedal som har det overordna ansvaret for de tre skolene sier at de har satt inn flere tiltak. Blant annet overfører de litt personale fra en skole til en annen, og de avlyser aktiviteter som krever tett oppfølging.