Må prøve å få ned kostnaden

I ein ekstern rapport blir Aukra kommune og fylkeskommunen tilrådd å arbeide vidare med å redusere kostnader og risikoen for Kjerringsund-sambandet. Brua over Kjerringsundet skal binde saman Aukra og Midsund. I rapporten blir det peikt på at prosjektet truleg blir dyrare enn tidlegare anslag, og årsaka er uvisse og prisauke som følge av Ukraina-krigen. Både fylkesutvalet og fylkestinget skal behandle saka i april.