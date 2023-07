Må prioritere rehabilitering

Ada Stolsmo Hegerberg stiller ikke på torsdagens norske mediemøte i fotball-VM. Hun prioriterer jobben for å bli kampklar etter skade. Hegerberg måtte kaste inn håndkleet rett før kampstart mot Sveits tirsdag etter å ha fått en kjenning i lysken under oppvarming. Dagen etter ble det kommunisert fra legen at det er en mulighet for at spissen blir klar til søndagens avsluttende gruppekamp mot Filippinene.