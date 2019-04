Må passe seg for arroganse

Else-May Botten frå Arbeiderpartiet ber oljetoppane legge bort arrogansen mot ungdommar som demonstrerar, det seier ho til Sunnmørsposten. – Eg ønskjer at denne næringa skal utvikle seg. Den vil vere viktig for Noreg i mange år framover, men då på toppane i oljenæringa passe seg for arroganse, seier Botten. Ho vil fronte vedtaket om nei til konsekvensutgreiing i Lofoten, Vesterålen og Senja på arbeidarpartiets landsmøte som byrja i går.