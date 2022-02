Må omdisponere personell

Smøla kommune melder at de må omdisponere personell for å kunne yte nødvendig helsehjelp. Dette på grunn av stort smittetrykk og høyt sykefravær i kommunen. På sine nettsider skriver de mellom annet at de er nødt til å utsette praktisk bistand for flere hjemmeboende for å benytte personell til helse- og omsorgsoppgaver.

De må også utsette planlagte avlastningsopphold i sykehjem inntil videre på grunn av mangel på personell i både sykehjem og i hjemmetjenesten.